E' morto Gino Strada, fondò Emergency

E' morto il fondatore di Emergency, Gino Strada. Lo si apprende da fonti vicine alla famiglia.

Strada aveva 73 anni ed era in vacanza in Normandia. Nato a Sesto San Giovanni, chirurgo di guerra per il Comitato internazionale della Croce Rossa in scenari come l'Afghanistan e la Somalia, ha fondato Emergency nel 1994 con la moglie Teresa Sarti. Proprio oggi su La Stampa era uscito un articolo a sua firma sull'avanzata dei talebani in Afghanistan.

"Ha fatto di tutto per rendere il mondo migliore", la presidente Emergency,Miccio