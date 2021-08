Recovery Plan, primo bonifico all'Italia di 24,9 miliardi

La Commissione europea ha versato 24,9 miliardi all'Italia, come anticipo del 13% sui 191,5 dell'ammontare totale del Recovery per il nostro Paese, fino al 2026.

I 24,9 miliardi sono composti per 8,957 miliardi da aiuti a fondo perduto (pari al 13% dei 68,9 miliardi di sovvenzioni totali previste) e 15,937 miliardi di prestiti (il 13% di 122,6mld).

I pagamenti del rimanente 87% affluiranno in base al completamento degli obiettivi fissati.