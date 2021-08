“Scuole Sicure” e “Spiagge Sicure”, finanziamenti per 7 Comuni della provincia di Siracusa

Sette Comuni della provincia di Siracusa potranno accedere ai finanziamenti del Ministero dell’Interno per incrementare i livelli di sicurezza urbana.

A darne notizia è il prefetto Giusi Scaduto.

Nell’ambito della progettualità “Scuole sicure”, i Comuni di Floridia, Lentini, Pachino e Rosolini potranno destinare le risorse assegnate per iniziative di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.

Avranno l’opportunità di attivare, tra l’altro, sistemi di videosorveglianza, assumere agenti di Polizia Locale a tempo determinato o promuovere campagne informative sul tema.

I Comuni di Carlentini, Melilli e Portopalo potranno, invece, avere accesso alle risorse del programma “Spiagge Sicure”, per finanziare iniziative di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti, tra le quali anche campagne di sensibilizzazione.

"Grazie alla sinergia fra Stato ed Enti locali - commenta il prefetto - i finanziamenti potranno tradursi in azioni concrete sul territorio a beneficio della collettività, per incrementare i livelli di sicurezza in termini di maggior vivibilità e decoro delle città".