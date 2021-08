Green pass, la direttrice del Museo Archimede e Leonardo: "Pronta a chiudere"

Disappunto e rammarico verso l'istituzione dell'obbligo del Green Pass "una misura che rischia di penalizzare ulteriormente il settore dei musei già duramente colpito dalla pandemia". Ad esprimersi così è la direttrice del museo Archimede e Leonardo di Siracusa, Gabriella Capizzi .

"Come si può pensare di limitare o in qualche modo scoraggiare, perché di questo si parla, la presenza nei luoghi di cultura come i musei in un momento in cui, complice anche la pandemia da Covid-19, la povertà educativa sta divenendo una vera e propria emergenza? - si chiede - Tra l’altro abbiamo fatto degli investimenti notevoli in termini di sicurezza: sanificazioni, mascherine, percorsi unidirezionali con ingressi contingentati, distanziamento che adesso sarebbero inutili".

E alla luce dei numeri dimezzati dell'ultimo weekend rispetto ai fine settimana precedenti. Gabriella Capizzi dice di essere pronta a chiudere: "Il museo, e il mio in particolar modo, con tante scoperte interattive dei due geni - spiega - è per eccellenza la casa dei bambini e di tantissime famiglie. Con quale pretesa - conclude - possiamo immaginare un mondo migliore se escludiamo le persone, e i nostri ragazzi soprattutto, dai luoghi della cultura?"