Pianificata l’attività di controllo del territorio per Ferragosto in provincia di Siracusa

Un vertice in Prefettura a Siracusa mercoledì 11 agosto per pianificare l’attività di controllo del territorio in vista del Ferragosto.

Alla riunione di coordinamento delle Forze di polizia, coordinata dal prefetto, Giusi Scaduto, c'erano anche i Comandanti delle Capitanerie di Porto di Siracusa ed Augusta.

E' stato messo a punto un dispositivo "finalizzato - si legge nella nota della Prefettura - alla prevenzione di quei comportamenti che potrebbero rappresentare un pericolo per la sicurezza delle persone, sia con riferimento all’attuale quadro epidemiologico che agli altri profili di rischio correlati alla stagione estiva".

I servizi saranno assicurati da Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e, con particolare riferimento al controllo delle spiagge, dalla Guardia Costiera, oltre che con l’ausilio delle Polizie locali, sulla base delle modalità operative stabilite nei tavoli tecnici convocati dal Questore di Siracusa, Gabriella Ioppolo.