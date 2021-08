“Spiagge Sicure 2021”, finanziamento per Marina di Melilli

Marina di Melilli ammessa al finanziamento nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Ministero dell’Interno denominata “Spiagge Sicure 2021”.

“La rinascita di Marina di Melilli - dichiara il sindaco, Giuseppe Carta - è uno degli obiettivi che ci siamo posti come amministrazione, con interventi mirati per la riqualificazione dell’intera area comunale e la pulizia, con la recinzione delle aree di proprietà del Comune e la nascita di un area per i bagnanti’. A questi interventi si aggiunge il finanziamento del Ministero dell’Interno. Marina di Melilli - prosegue il primo cittadino - è una delle tre spiagge della provincia di Siracusa finanziate dal Ministero per questo importante progetto sulla sicurezza, che prevede una serie di iniziative di lotta all’abusivismo e l’istallazione di un sistema di sorveglianza".