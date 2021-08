Il campione olimpico Luigi Busà torna ad Avola. Cannata: "Sarà festa"

Il campione olimpico Luigi Busà, medaglia d'oro a Tokio 2020 nel Kumite, torna ad Avola, e il sindaco Luca Cannata, sta preparando una grande festa

Oggi il primo cittadino lo accoglierà in aeroporto al rientro dal Giappone e domani alle 21 a Palazzo di Città consegnerà la benemerenza all’atleta.

“Questo successo olimpico di Busà è la dimostrazione che il sacrificio paga e i risultati arrivano - ribadisce Cannata - Grande uomo, grande atleta, il più forte del mondo . Adesso vogliamo festeggiarlo e celebrarlo in città".

Ma è lo stesso Busà che sui social annuncia il suo arrivo nella città natale con grande enfasi: "Finalmente volo nel mio paese nativo, Avola.

Arriverò a braccia aperte per abbracciarvi, per tutti i messaggi ricevuti e per avermi fatto sentire la vostra energia dall’ altra parte del mondo.

Voglio che sia Avola il paese campione olimpico e tutti voi avolesi. Non vedo L’ ora di abbracciare mamma e papà e le mie sorelle".