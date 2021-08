Il caldo allenta la morsa, in provincia di Siracusa la temperatura più alta a Francofonte con 40,4°

Dopo il record a livello europeo di ieri con i 48,8° C che è balzato sulle pagine di cronaca nazionali e non solo, oggi in provincia di Siracusa il caldo allenta un po' la morsa e si scende sotto i 40° C, tranne che a Francofonte.

Questo quanto ha rilevato il Sias, la rete di rilevamento del Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano alle 13,32: nel Comune agrumicolo si sono registrati 40,4°, a Siracusa 37, 7°, ad Augusta 35,6°, a Lentini 38°, a Palazzolo Acreide 35,9° e a Noto 35,3°.