Controllo straordinario del territorio a Siracusa, sanzioni per 4.000 euro

Sanzioni al Codice della strada per oltre 4.000 euro elevate dai Carabinieri durante un servizio straordinario di controllo del territorio.

Le violazioni più comuni sono state: mancanza di copertura assicurativa; mancata revisione del veicolo; mancato uso di cinture o casco; uso del telefono cellulare durante la guida.

In 4 sono stati segnalati all’Autorità amministrativa in quanto trovati in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. Lo stupefacente, hashish e marijuana in modiche quantità, è stato sottoposto a sequestro.

Uno straniero regolare è stato denunciato perché circolava armato di bastone senza giustificato motivo.

Nel corso del servizio è stato rinvenuto un motociclo rubato pochi giorni fa, che è stato restituito al legittimo proprietario mentre colui che è stato trovato in possesso del mezzo rubato, un giovane incensurato floridiano, è stato denunciato per ricettazione.