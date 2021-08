Messaggi e pedinamenti della ex, allontanamento per un 47enne

Agenti della Squadra Mobile hanno eseguito, a carico di un siracusano di 47 anni, su disposizione del Gip di Siracusa, che ha accolto la richiesta della locale Procura, un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex convivente con la prescrizione di non poter più comunicare con l’ex fidanzata con qualsiasi mezzo,

La misura cautelare personale scaturisce dalle condotte dell’uomo reiterate nel tempo e commesse a Siracusa dal dicembre del 2019, allorquando l’ex fidanzato, non rassegandosi alla fine del rapporto amoroso, importunava la donna tempestandola di messaggi e di e-mail.

Inoltre, pedinava la sua vittima quotidianamente, appostandosi nei luoghi frequentati dalla stessa e scrivendo frasi dal significato amoroso nei pressi del luogo di lavoro.

Alla vittima, i poco graditi comportamenti assillanti dell’uomo ed alcune velate minacce, ingeneravano un perdurante stato di ansia e di terrore ed il fondato motivo di temere per la propria incolumità.