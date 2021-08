Vigilanza costiera in acquascooter nella notte di San Lorenzo

Vigilanza costiera in acquascooter dal porto grande di Siracusa fino al Lido di Noto nella notte di San Lorenzo da parte della Polizia che ha anche pattugliato lungo le spiagge.

Sono stati fatti sgomberare numerosi bivacchi e nella mattinata di ieri, gli agenti sono intervenuti a Fontane Bianche perché numerosi giovani, ancora in stato di ebrezza alcoolica, erano saliti su un pullman della linea pubblica e pretendevano di viaggiare senza biglietto.

Uno di loro, un minore di 16 anni, non volendo desistere, è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio, prima di essere affidato ai suoi genitori.