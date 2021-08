Speranza: 'La prima dose a oltre il 70% dei vaccinabili'

"Oggi in Italia superiamo il 70 per cento di persone vaccinabili che hanno avuto almeno la prima dose. È un risultato molto incoraggiante".

A scriverlo su Facebook è il ministro della Salute, Roverto Speranza.

"Dobbiamo continuare su questa strada - aggiunge - perché i vaccini sono lo strumento migliore per aprire una stagione diversa.

Dal 16 agosto intanto tutti i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi senza prenotazione, come ha reso noto ieri il Commissario per l'Emergenza Francesco Figliuolo in una lettera alle Regioni. Appello della Società di Pediatria per estendere le vaccinazioni ai più piccoli anch'essi vittime del Covid.