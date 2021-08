Ripristino dell’acquedotto Galermi, Cafeo: "Fallito il riempimento delle vasche di Baragne"

Fallito il riempimento delle vasche di Baragne per rendere fruibile l’acquedotto Galermi anche nelle zone attualmente non raggiunte.

A renderlo noto è Giovanni Cafeo, segretario della III Commissione Ars Attività Produttive.

“Mentre si provava ad immettere l’acqua nelle vasche di Baragne, dopo la sistemazione del collettore - riferisce Cafeo - ci si è resi conto che a causa di una valvola di fondo difettosa, gran parte dell’acqua è andata perduta, impedendo così anche alle vasche Monteforte di raggiungere il livello necessario per poi alimentare l’acquedotto”.

"Apprendere poi che per sistemare la paratia difettosa bisogna aspettare fin dopo il 20 agosto a causa delle ferie delle squadre di intervento - conclude Cafeo che punta l'indice contro il Consorzio di bonifica - non può essere accettabile, specie per gli agricoltori che hanno già in buona parte compromesso il raccolto”.