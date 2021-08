Fiamme a ridosso del centro abitato a Sortino: il giorno dopo la grande paura si fa la conta dei danni

Grande paura ieri a Sortino per un incendio che ha seriamente minacciato il centro abitato.

La mobilitazione è stata generale come testimonia il sindaco, Vincenzo Parlato: "Oggi abbiamo temuto il peggio che è stato evitato grazie al lavoro dei Vigili del fuoco, dei volontari di protezione civile, del corpo forestale e dei tanti cittadini che si sono prodigati per arginare il fuoco".

Ieri a causa dell'incendio, ad un certo punto, si è reso necessario anche chiudere la strada dei Cannizzoli.

Ma dopo il dramma evitato arriva la consapevolezza per i danni subiti: "Il nostro cuore piange - dice Parlato - perché quando brucia il nostro territorio, quando bruciano i nostri alberi è come se morisse un pezzo di noi".

Quindi l'invito a continuare a stare all'erta: "Invito tutti coloro abbiano notizia di fondi non puliti, e quindi pericolosi, a farne denuncia al comando dei vigili urbani".

Anche perché anche la giornata di oggi sarà una giornata difficile sul fronte del rischio incendi in provincia di Siracusa, e in quasi tutta la Sicilia: il Dipartimento della Protezione civile regionale ha diramato, anche per oggi, un avviso di massima allerta con temperature roventi.