Incendi a Melilli e Sortino, in azione elicotteri e canadair

Vasti incendi da questa mattina a Melilli, in zona Santa Catrini, e a Sortino.

Ne dà notizia la parlamentare regionale di Forza Italia Daniela Ternullo: "Sono stati distrutti diversi ettari di terreno - scrive - e mi è stato spiegato che in via cautelativa, è stato inviato un elicottero a presidiare la zona industriale del petrolchimico”.

"Per l'incendio di Sortino - aggiunge -che minaccia il centro abitato è stato richiesto l'intervento del Dipartimento regionale del territorio e ambiente, per l'invio di elicotteri e canadair perché il forte vento rende impossibile operare da terra”.

Intanto nella zona di Sortino, come fa sapere il sindaco Vincenzo parlato, tre ore fa è stata chiusa al transito a causa dell'incendio la strada dei Cannizzoli.