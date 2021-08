Ondata di calore, il picco a Siracusa con 48,5° C a mezzogiorno

Era stata preannunciata e puntualmente è arrivata l'ennesima ondata di calore di questa estate rovente. Oggi il picco delle temperature si è registrato a Siracusa con 48,5° C come riporta la rete del Sias, Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano. Alle 12 le stazioni di rilevazione della provincia di Siracusa hanno registrato 45,3° a Lentini, 43,8° a Francofonte, 44,7° C ad Augusta, 45,3° a Noto e 41,8° a Palazzolo Acreide.