Dal 16 agosto vaccini senza prenotazioni ai giovani tra 12 e 18 anni

Da lunedì 16 agosto tutti i ragazzi tra i 12 e i 18 anni potranno vaccinarsi senza dover prenotare.

Lo scrive il Commissario per l'Emergenza Francesco Figliuolo in una lettera indirizzata alle Regioni.

Al momento per gli under 18 è autorizzata la somministrazione solo di Pfizer o Moderna.

"In vista della riapertura delle scuole a settembre - continua Figliuolo - si chiede alle Regioni di organizzare le somministrazioni per i 12-18enni predisponendo "corsie preferenziali" e "senza preventiva somministrazione".

"Tale predisposizione - si legge ancora nella lettera - avrà risvolti positivi anche per incentivare la ripresa in sicurezza sia delle attività sportive sia di quelle finalizzate a garantire il maggiore benessere psicofisico per i più giovani". E sempre in questo ambito, va fatto ogni sforzo per favorire il "completamento della vaccinazione" anche del "personale tecnico che opera negli impianti sportivi o presso associazioni sportive finalizzate al benessere".