Augusta, controllo del territorio: sanzioni per circa 9.000 euro

Numerose ispezioni e posti di controllo nelle principali arterie stradali cittadine ed extraurbane, piazze e luoghi di intrattenimento ad Augusta.

Complessivamente i Carabinieri hanno controllato diversi esercizi commerciali, 473 persone e 268 veicoli, eseguite varie perquisizioni personali, veicolari e domiciliari con diverse violazioni al Codice della Strada: 3 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 per guida con telefono cellulare; 1 per guida di veicolo senza revisione periodica; 4 per guida senza l’uso del casco; 3 per mancata copertura assicurativa; 1 per guida di veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo; 1 per guida di veicolo senza aver mai conseguito la patente di guida; 1 per guida sotto effetto di sostanza stupefacente.

In quest'ultimo caso è scattata anche la denuncia poiché il conducente si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti clinico – tossicologici per rilevare l’eventuale stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti.

In totale sono state elevate sanzioni per circa 9.000 euro, sottratti complessivamente 50 punti dalle patenti, ritirati 7 documenti di circolazione, 4 veicoli posti a fermo amministrativo per 60 giorni e 4 veicoli sequestrati.