Gli assessori Coppa e Buccheri non si dimettono dalla giunta comunale, il Pd: "Sono fuori dal partito"

I due assessori della giunta Italia, Coppa e Buccheri, non si dimettono, il Partito Democratico li espelle.

Questa la reazione del Pd alla notizia veicolata sulla stampa dai due esponenti dell'esecutivo di Palazzo Vermexio.

"Nessuna comunicazione ufficiale al partito - scrivono in una breve nota i segretari cittadino e provinciale, Santino Romano e Salvo Adorno - con comunicazioni alla stampa Pierpaolo Coppa e Andrea Buccheri fanno sapere che non si dimetteranno dalla giunta. La loro posizione - aggiungono - risulta incompatibile con le deliberazioni prese dalla direzione cittadina del Partito Democratico a maggioranza assoluta dei votanti che ha sancito la sfiducia al sindaco Italia e l’abbandono della giunta per gli iscritti al partito. Coppa e Buccheri risultano iscritti al Pd il 2020 e non ancora per il 2021. Vista la loro autonoma scelta - concludono - sono da considerarsi fuori dal Partito Democratico e non verrà loro rinnovata la tessera. Da oggi agiranno in nome proprio e non del Pd e nessuno nella giunta potrà intervenire a nome del Pd".