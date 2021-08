Nel Palermitano, un pacco con 100 grammi di marijuana spedito per posta

Un pacco contenente 100 grammi di marijuana è stato ritrovato dai Finanzieri della Tenenza di Carini in un'azienda che opera nel settore del trasporto conto terzi di merci su strada.

In particolare, le Fiamme Gialle, durante l’attività ispettiva negli uffici e nel magazzino, notavano un pacco di medie dimensioni rientrato per mancata consegna da Termini Imerese perché il destinatario risultava sconosciuto.

I finanzieri procedevano quindi all’apertura del collo e, dopo aver effettuato il drug rapid test, la sostanza è risultata essere marijuana. La droga è stata sequestrata ed è stata inoltrata comunicazione di reato a carico di ignoti per traffico di sostanze stupefacenti.