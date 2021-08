Caldo infernale: a Lentini 47° C, ma è tutta la provincia che boccheggia

A Lentini registrata alle 13:17 la temperatura più alta della Sicilia, secondo la rete di rilevamento del Sias, il Servizio informativo agrometeorologico siciliano: 47 °C. Ma il caldo infernale si fa sentire in tutta la provincia aretusea. Dietro Lentini, infatti, c'è Francofonte con 45,6° C, poi Noto con 44,7° C e Palazzolo Acreide con 44, 5° C. Uno scostamento di un paio di gradi per Siracusa che ha toccato 42,5° C e poi Augusta con 41,5° C.

E per domani è atteso il nuovo picco con temperature che che si preannunciano particolarmente critiche.