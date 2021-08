Operazione Nettuno, a Ferragosto i volontari alla Costa del sole

Ultimo appuntamento con l’Operazione Nettuno di Nuova Acropoli, attività che i volontari svolgono da 34 anni nel periodo estivo, per dedicarsi alla vigilanza e al soccorso costiero, ma anche all’ecologia, al decoro di alcuni scorci della costa siracusana e al servizio antincendio.

Il 15 agosto, a Siracusa, alla Costa del Sole, i volontari saranno presenti in mare con la loro squadra in gommone e le squadre in canoa, pronti ad intervenire in caso di necessità. Le squadre di primo soccorso, ecologia e antincendio svolgeranno, insieme alla Capitaneria di Porto di Siracusa, l’attività di monitoraggio spiagge all’alba dopo la notte di Ferragosto.

Continua nel frattempo la collaborazione con le Saline di Priolo, dove alcune squadre di volontari sono impegnati nella costruzione di una staccionata e nella potatura degli alberi.