Riconversione industriale del polo petrolchimico, da Priolo si lancia l'idea di un patto tra i Comuni ad alto rischio ambientale

Sottoscrivere un patto etico-ambientale-occupazionale per la riconversione e il rilancio del polo petrolchimico siracusano. E’ la proposta, illustrata questa mattina nell’aula consiliare del Comune di Priolo, dal sindaco Pippo Gianni e dal presidente del consiglio comunale, Alessandro Biamonte. Una iniziativa che vogliono realizzare insieme ai 6 Comuni dell’area ad alto rischio ambientale, Siracusa, Priolo, Melilli, Augusta, Floridia, Solarino, alla zona industriale, ai Governi, nazionale e regionale.

"Attraverso il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza o con il bilancio dello Stato - ha detto il primo cittadino - chiediamo un intervento sulle industrie che hanno già pronti progetti di riqualificazione, di transizione ecologica ed energetica. Il Governo nazionale e quello regionale devono avere la sensibilità di capire che è necessario investire adesso nelle zone industriali, nei siti contaminati di interesse nazionale, come compensazione nei confronti dei cittadini e del territorio. Un territorio - ha evidenziato ancora una volta dal quale lo Stato ottiene un prelievo fiscale di 16 miliardi di euro".

“A settembre – ha detto il presidente del Consiglio comunale, Biamonte – convocheremo una seduta di Consiglio comunale aperta ai deputati nazionali e regionali, ai sindacati, alle Istituzioni locali, alle associazioni ambientaliste, a quanti hanno voce in capitolo e ruotano attorno alla zona industriale, per mettere in moto tutti quei meccanismi virtuosi per cercare di immaginare un futuro possibile nella nostra provincia".

Sulla stessa linea il vicesindaco e assessore all’Ambiente del Comune di Solarino, Paolo Signorino, il presidente del Consiglio comunale di Melilli, Nuccio Gigliuto, Cristina Stelo, rappresentante di una parte delle associazioni ambientaliste ed ecologiste di Augusta e Cinzia Di Modica, rappresentante del Comitato Stop Veleni. Presenti alla conferenza stampa anche l’assessore all’Ecologia e Ambiente del Comune di Priolo, Santo Gozzo, il consigliere comunale Giuseppe Guzzardi e il capogruppo di maggioranza, Luca Campione.