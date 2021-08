Sette sanitari del Pronto soccorso di Avola positivi al covid. Direzione sanitaria: "Tutto sotto controllo"

Sette sanitari del Pronto soccorso dell'ospedale Di Maria di Avola positivi al covid. Si tratta di un medico, 3 infermieri, 2 ausiliari e un autista.

Sono tutti in isolamento presso le rispettive abitazioni seguiti dalle Usca: alcuni sono asintomatici, altri hanno sintomi blandi. Il primo caso accertato è arrivato domenica sera e a seguire tutti gli altri 6.

I locali del pronto soccorso sono stati sottoposti ad una più approfondita sanificazione e tutto il personale è sottoposto a sorveglianza.

"La situazione è sotto controllo - ci riferisce il direttore sanitario facente funzioni, la dottoressa Filomena Corsico - è limitata al Pronto soccorso e nessuna attività ha subito limitazioni. Dei 7 positivi - aggiunge - in 6 sono vaccinati e uno ha l'esenzione: probabilmente per questo i sintomi sono leggerissimi o in alcuni casi inesistenti e la bassa carica virale"

Ad Avola, intanto, il trend generale dei nuovi positivi è in crescita: "Ad oggi - come ci riferisce il sindaco, Luca Cannata - i positivi attuali sono 75 e la tendenza sembra essere in aumento come sta avvenendo in tutta la Sicilia".