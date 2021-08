Canale Galermi, riparata la condotta di attraversamento di contrada Morghella

Effettuata la riparazione della condotta di attraversamento di contrada Morghella, a servizio del Canale Galermi di Siracusa.

Ne dà notizia il commissario straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, Francesco Nicodemo.

I lavori alle opere consortili, ultimati questa mattina e coordinati dal capo settore agronomico Edy Bandiera, consentiranno, già dai prossimi giorni, di captare l'acqua in eccesso, che scarica la centrale Enel "Petino", e di convogliarla nelle vasche di proprietà del Consorzio di Bonifica, "Ortonuovo" e Monteforte", per essere immesse nel Canale Galermi. In questo modo sarà aumentata la portata idrica del Canale per l'irrigazione, alleviando i disagi agli agricoltori.