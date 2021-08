Problemi nell'erogazione idrica a Cassibile e Fontane Bianche per eccesso di prelievi

Eccesso di prelievi idrici nella zona di Cassibile e Fontane Bianche.

A renderlo noto e la Siam, la società che gestisce il servizio idrico nel capoluogo: "A seguito degli ingenti prelievi, già dalle prime ore del mattino, si stanno registrando importanti problemi nell’erogazione del servizio idrico dal serbatoio di Cassibile in quanto il livello idrico dello stesso risulta estremamente basso".

Da qui l'invito rivolto a tutti per "un uso razionale e responsabile della risorsa idrica, utilizzandola specificatamente in questo periodo ad un uso potabile e igienico sanitario".