Melilli, Tari 2021 ridotta causa Covid: delibera del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Melilli ha detto sì alla riduzione delle tariffe Tari 2021 causa Covid, per le utenze non domestiche. Su proposta del sindaco e assessore al Bilancio eTributi, Giuseppe Carta, il pubblico consesso ha ritenuto necessario prevedere anche per il 2021 riduzioni del tributo, soprattutto per le attività che non hanno potuto espletare con continuità il proprio lavoro per via delle chiusure da Covid19. Le riduzioni ammontano al 25% della parte variabile e riguardano associazioni, musei, biblioteche, scuole, cinema, teatri, impianti sportivi, hotel, attività artigianali, ristoranti, bar e molte altre attività consultabili sul sito del Comune di Melilli. “Sono molto soddisfatto – afferma il sindaco, Giuseppe Carta – che il Consiglio Comunale abbia deliberato sulla mia proposta di riduzione delle tariffe Tari per per le utenze non domestiche. Si tratta di un sostegno concreto alle attività produttive del nostro Comune che sono state chiuse e che adesso potranno richiedere la riduzione della parte variabile della tassa per tutto il periodo di chiusura forzata”.