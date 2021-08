Giuseppe Giardina firma l'immagine del Premio Vittorini 2021

Giuseppe Giardina il poliedrico artista, siracusano di adozione firma l'immagine del Premio Vittorini 2021 e lo fa donando un’opera unica “Vittorini leggeva a Siracusa” (2021) realizzata su cartoncino Fabriano con tecnica mista.

La cerimonia di consegna del Premio Vittorini e del Premio per l’Editoria Indipendente Arnaldo Lombardi si svolgerà sabato 4 settembre alle 20 al Teatro Comunale. L’ingresso sarà libero ma avverrà soltanto su prenotazione nominativa ed esibizione di green pass all’ingresso con obbligo di indossare correttamente la mascherina per tutta la permanenza negli spazi chiusi.

L’appuntamento conclusivo sarà preceduto, da mercoledì 1 settembre, da tre giorni di conversazioni, dibattiti, mostre, degustazioni, incontri con gli autori finalisti - Michele Ainis, Disordini (La nave di Teseo); Giosuè Calaciura, Io sono Gesù (Sellerio); Antonella Lattanzi, Questo giorno che incombe (HarperCollins) - performances teatrali e musicali e da altre iniziative. Tra queste una dedicata alla letteratura disegnata, che costruisce un ponte che unisce idealmente la città di Siracusa a quella di Alessandria, nel nome dell’amore che entrambe mostrano per i fumetti.

Il Premio Letterario Nazionale Elio Vittorini e il Premio per l’Editoria Indipendente Arnaldo Lombardi sono organizzati e promossi dall’Associazione culturale Vittorini-Quasimodo con il Comune di Siracusa – Assessorato alla cultura, la Confcommercio Siracusa, la Camera di Commercio del Sud-Est, la Fondazione Inda e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa e, da quest’anno, in virtù del progetto “Siracusa-Alessandria, l’Italia a fumetti”, anche in partenariato con la Confcommercio Alessandria, la Camera di Commercio di Alessandria-Asti, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il Comune di Alessandria, Alexala e Alecomics.