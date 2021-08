Siracusa, cambio al vertice dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada

Rotazione al vertice dell'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada: dopo tredici anni da responsabile per Siracusa, Mirella Abela passa il testimone a Deborah Lentini. Una mamma coraggio, Deborah Lentini, conosciuta ed apprezzata non solo per il sacro fuoco che la lega al teatro, ma soprattutto per il ruolo sociale che ha voluto assumere quando la tragedia della perdita del figlio - morto sulla strada - l'ha investita in pieno. Il figlio di Deborah Lentini, Stefano Pulvirenti, rimase coinvolto in un terribile sinistro la mattina del 29 ottobre, quando venne travolto con il suo scooter da un camion (che usciva da una traversina) in viale Paolo Orsi, e morì dopo 23 lunghi giorni di agonia e preghiere il 20 novembre del 2015. Ad intervenire con una dura lettera aperta fu proprio Mirella Abela che puntava alla messa in sicurezza di viale Paolo Orsi. “Sono felice di passare il testimone ad una mamma come Deborah – dichiara Mirella Abela- Dopo tredici lunghi anni dove ho sempre cercato di lanciare impulsi a tutti i sopravvissuti, lascio il ruolo da responsabile provinciale per Siracusa dell’A.I.F.V.S. con la consapevolezza di avere intrapreso tante lotte, lotte che sicuramente continuerò a promuovere in altri campi”. “Accolgo il testimone con grande emozione” – dice la nuova responsabile provinciale per Siracusa dell’A.I.F.V.S. Per me – dichiara Deborah Lentini – ricoprire questo ruolo è di una responsabilità enorme e spero di poterne essere all’altezza. Sono già in stretto contatto con tantissime famiglie che hanno vissuto e convivono con il dolore di aver perso un proprio caro per colpa della strada e mi auguro di poter continuare con loro per la nostra città, per la nostra comunità”.