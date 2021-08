Augusta, 28enne evade i domiciliari ma viene scoperto e arrestato

Sorpreso in flagranza di reato e pertanto arrestato. Le manette sono state fatte scattare dai carabinieri ai polsi di un 28enne di Augusta, nell’ambito dei controlli a carico di quanti sono soggetti a misure restrittive, come appunto nel caso del 28enne, accusato ora di evasione. L’indagato - sebbene fosse agli arresti domiciliari per aver commesso una rapina - per l'ennesima volta è uscito di casa. Quand i militari lo hanno visto e bloccato nele vie del centro, lui ha provato a scursarsi dicendo di aver preso la bici per andare in un bar per gustare un caffè. Per lui il magistrato ha ridisposto gli arresti domiciliari