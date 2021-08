Il pesce mangia plastica installato sulla spiaggia di Marina di Priolo

Installato per la prima volta a Marina di Priolo il Pesce per la raccolta dei rifiuti in plastica che si accumulano lungo l’arenile e nelle acque.

“Un ulteriore segnale di attenzione - afferma l’assessore Giarratana - verso il nostro litorale".

"L’installazione di un pesce che funge da contenitore per il recupero della plastica - commenta l’assessore Margagliotti - è un modo semplice e innovativo per sensibilizzare i cittadini alla pulizia della spiaggia e per diffondere una sana cultura della sostenibilità ambientale”.

“Nella realtà - sottolinea il sindaco Gianni - i pesci sono tra le vittime dell’inquinamento dovuto alla presenza di plastica in mare. L’auspicio è che questo animale diventi invece il simbolo della tutela dell’ambiente, a partire dalla nostra spiaggia, e che possa dissuadere dalla cattiva abitudine di gettare rifiuti in mare. Siamo chiamati a collaborare tutti - conclude il primo cittadino - per mantenere pulita e decorosa Marina di Priolo e tutto il nostro territorio.