Temperature estreme in Sicilia, il picco oggi a Francofonte con 42,5° C

Temperature estreme in Sicilia: prima giornata dell'ennesima fase di gran caldo in Sicilia, che, secondo le previsioni, avrà il suo picco massimo mercoledì 11 agosto.

Oggi, secondo le temperature rilevate dal Sias, il Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano, la temperatura più elevata è stata registrata a Francofonte con 42,5° C rilevati dalla stazione Sias di contrada Masarischi.

Nella provincia aretusea seguono Lentini con 41,8° C, Siracusa con con 41,6° C e Palazzolo con 41,5° C.

Domani è atteso un ulteriore aumento delle temperature che dovrebbe riguardare soprattutto le aree centro-occidentali, mentre sul settore ionico correnti di Scirocco, relativamente più fresche grazie alla provenienza dal mare, dovrebbero limitare la possibilità di valori particolarmente estremi.

Saranno da tenere sotto osservazione le temperature notturne tra domani e mercoledì, che si preannunciano particolarmente critiche.