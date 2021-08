Augusta, Assoporto: "Il depuratore per rilanciare il golfo Xifonio"

"Si mettano in campo tutte le azioni necessarie a risolvere, una volta per tutte, l’annoso problema degli scarichi a mare ad Augusta".

A dirlo è Marina Noè, presidente di Assoporto Augusta, associazione di operatori portuali che ha sostenuto in pieno l’iniziativa di Nuova Acropoli di ieri di riqualificare parte della ringhiera del lungomare Rossini-Granatello, contribuendo anche con manodopera specializzata che ha aiutato i volontari.

“Realizzare il tanto atteso depuratore porterebbe grandi benefici anche al golfo Xiphonio, una realtà che – prosegue Noè - i diportisti non solo augustani vivrebbero con moltissimo interesse perché nella costa catanese non ci sono aree dove poter ormeggiare senza problemi. Il golfo depurato dagli scarichi fognari - conclude - rappresenterebbe una grande ricchezza per i diportisti, ma anche per gli augustani che, come tanti anni fa potrebbe ritornare a scendere dalle proprie abitazioni con l’asciugamano sotto il braccio e rifare il bagno in acque pulite".