Due nuove scuole dell'infanzia a Cassibile e in contrada Carrozzieri: 6 milioni ai progetti esecutivi

Approvati dal Ministero dell'Interno, due progetti esecutivi da 3 milioni di euro ciascuno, per la realizzazione di due scuole dell'infanzia per bambini da 0 a 6 anni: una a Cassibile in via Giusti e l'altra all'Isola in contrada Carrozzieri in via del Cormorano in due aree di proprietà comunale. Uno dei requisiti richiesti dall’avviso era, infatti, che le scuole dovessero sorgere in zone periferiche.

Con questo finanziamento Siracusa si piazza seconda in Italia per categoria con 6 milioni di euro tra i 453 progetti ammessi nel territorio nazionale.

Grande soddisfazione viene espressa dall'amministrazione comunale, dal sindaco, Francesco Italia e dall'assessore alle Opere pubbliche e all'Istruzione, Pierpaolo Coppa, per l'obiettivo centrato.

All'esterno sono previste aree a verde dove potranno essere aggiunti piccoli orti a cura proprio dei bambini e percorsi olfattivi per imparare a conoscere le piante e lo loro funzione.

Analoga soddisfazione arriva dal Forum delle Associazioni Familiari: "L’obiettivo - aggiunge il presidente provinciale, Salvo Sorbello - deve essere quello

di arrivare alla gratuità degli asili nido pubblici e all’aumento dei posti a disposizione dei bimbi nelle scuole dell’infanzia, così da favorire la voglia dei giovani a fare figli e sconfiggere il declino demografico, che anche nella nostra zona vede nascere sempre meno bambini. Occorre aiutare le famiglie - conclude Sirbello - a trovare lavoro, ad acquistare una casa, come avviene peraltro in gran parte d’Europa".