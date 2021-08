Nuova eruzione dell'Etna, possibili ritardi nei voli in arrivo e partenza

Nuova eruzione dell’Etna: boati ed esplosioni si susseguono dalla notte scorsa e pietre e cenere sono tornate a cadere sui vicini centri abitati.

Intorno alle 4.30 le telecamere dell’Ingv Osservatorio Etneo hanno registrato un nuovo trabocco lavico del cratere di Sud-Est accompagnato da una colonna di cenere e da forti boati fino alle 6 del mattino.

Per il momento nessuna chiusura dello spazio aereo su Catania, ma - comunica la Sac sulle sue pagine social - sono "possibili ritardi su voli in arrivo e in partenza causa eruzione Etna".