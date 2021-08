Solidarietà alimentare, 6,1 i milioni in arrivo per i Comuni del Siracusano

Sono circa 11,5 i milioni di euro destinati ai Comuni delle province di Siracusa e di Ragusa stanziati nel decreto “Sostegni Bis” dal Governo nazionale per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare e per il sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

A darne notizia è il parlamentare nazionale del Movimento 5 Stelle, Filippo Scerra.

Nel dettaglio per il Siracusano sono circa 6,1 i milioni in arrivo e la somma più importante va al capoluogo che vedrà accreditati 1.326.810,21 euro. Augusta riceverà invece 331.482,59; Avola 580.920,54; Buccheri 28.676,01; Buscemi 17.894,42; Canicattini Bagni 124.353,11; Carlentini 256.253,70; Cassaro 14.786,11; Ferla 44.695,58; Floridia 409.245,29; Francofonte 302.291,73; Lentini 438.939,22; Melilli 208.569,84; Noto 426.663,19; Pachino 489.997,32; Palazzolo Acreide 132.153,60; Priolo Gargallo 195.656,35; Portopalo 87.408,03; Rosolini 416.327,08; Solarino 150.040,92 e Sortino 127.917,51.

Il riparto delle somme tra i vari Comuni sarà effettuato per il 50%, in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune e per la restante metà in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun Comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali di riferimento quelli relativi all’anno d’imposta 2018.