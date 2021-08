Augusta, controllo del territorio: sanzioni per 24.000 euro

Sanzioni per 24.000 euro elevate dai Carabinieri della Compagnia di Augusta, nell’ambito delle attività dei giorni scorsi finalizzate alla prevenzione dei reati ed a garantire il rispetto delle misure di contenimento della pandemia.

Sono stati controllati numerosi esercizi commerciali, 956 persone e 585 veicoli, con perquisizioni personali e veicolari, contestando violazioni al Codice della Strada per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, per la guida con telefono cellulare, senza la revisione periodica del mezzo, senza l’uso del casco protettivo, per la mancata copertura assicurativa, con la patente scaduta di validità o perché mai conseguita ed in un caso con l’aggravante della recidività della violazione. Per quest’ultima trasgressione, è anche scattata la denuncia.

Complessivamente sono stati sottratti 165 punti dalle patenti di guida; 22 i documenti di circolazione ritirati e 14 i veicoli posti a fermo o sequestro amministrativo.

Tre persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti: un 34enne ed un 49enne trovati ciascuno in possesso di una dose di cocaina; un 36enne trovato in possesso di due sigarette artigianali contenenti marijuana.