Floridia, lancia cocaina fuori dall'auto: arrestato 35enne di Solarino

Cerca di disfarsi della cocaina in suo possesso per eludere i provvedimenti dei Carabinieri.

E' accaduto a Floridia durante un servizio di perlustrazione del territorio: all'alt imposto dai militari, l'uomo ha lanciato qualcosa fuori dal finestrino della sua auto. Si trattava di un contenitore di plastica, poi recuperato, a cui interno sono stati trovati 18 involucri in cellophane contenenti cocaina per un peso complessivo di quasi cinque grammi.

Dopo aver perquisito l’uomo, un 35enne di Solarino con precedenti specifici, i Carabinieri hanno rinvenuto, nel suo borsello, due fogli di carta con diversi appunti verosimilmente riferibili ad attività di spaccio e la somma contante di 105 euro.

L'uomo, pertanto, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e posto ai domiciliari.

La droga è stata sequestrata in attesa di essere esaminata dal Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti per stabilirne la percentuale di principio attivo.