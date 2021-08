Il fuoco lambisce ancora Buccheri: minacciata dalle fiamme la zona di Monte Lauro

Il territorio di Buccheri nuovamente lambito dal fuoco: dalle 13. di ieri è stato sfiorato da un incendio partito dalla provincia di Ragusa.

Le fiamme si sono propagate velocemente a causa del forte vento ed hanno minacciato Buccheri nella zona di Monte Lauro.

Immediato l’intervento delle squadre antincendio che, con il supporto di 3 elicotteri sono riuscite a domare il fuoco.

Sul posto presente anche il Sindaco Alessandro Caiazzo che ha tenuto i contatti con la centrale operativa della Protezione civile di Palermo e con gli uomini del corpo forestale.

“Eventi continui che ci fanno capire come non vi sia un territorio esente da pericolo - dichiara il sindaco Caiazzo - e quanto sia importante la prevenzione e la rete tra Comuni per scongiurare che eventi simili possano intaccare i territori viciniori”.

E proprio nel segno della prevenzione a Buccheri, su iniziativa del primo cittadino, è stata costituita una task force antincendi che si occupa di sorvegliare il territorio con ronde diurne e notturne, garantendo il monitoraggio e il presidio pressoché costante del territorio. L'iniziativa nasce dopo che un incendio la scorsa settimana aveva mandato in fumo diversi ettari di macchia mediterranea e qualche abitazione privata.