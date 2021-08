Buccheri, prende forma la task force antincendi: ronde h24

Attività di controllo in tutto il territorio comunale di Buccheri per prevenire e scongiurare l’eventuale rischio di incendi, di origine dolosa, e per salvaguardare così il patrimonio boschivo e privato del Comune di Buccheri.

Prende forma la task force nata su iniziativa del sindaco, Alessandro Caiazzo, e che coinvolge forze dell’ordine, associazioni e cittadini volontari.

"Le ronde - scrive il primo cittadino - saranno espletate a qualsiasi ora del giorno e della notte ed interesseranno, in particolare, le zone maggiormente sensibili o particolarmente vulnerabili al rischio incendi.

Non posso che ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, si stanno prodigando per la legittima difesa del nostro Comune, il cui territorio non può essere lasciato in mano a delinquenti senza scrupoli. Ogni criticità o anomalia verrà prontamente segnalata alle forze dell’ordine che sono chiamate ad intervenire con immediatezza e per finalità preventive".