La Ocean Viking al porto di Pozzallo, inizia lo sbarco dei 549 migranti

La Ocean Viking ha attraccato al porto di Pozzallo con 549 migranti da sbarcare, tra cui 118 minori e 3 donne incinte.

Da ieri pomeriggio, intanto, alla banchina commerciale è attraccata la nave quarantena Gnv Azzurra.

I migranti provengono da 21 paesi diversi: per la maggior parte sono del Bangladesh (107), Egitto (72), Mali (54), Marocco (50) e Eritrea (49).

L'assegnazione di Pozzallo come porto di sbarco è arrivata ieri dopo l'ok del ministero dell'Interno. La nave era in mare da giorni al largo tra Sicilia e Malta.

Ieri pomeriggio a Trapani sono sbarcati altri 257 migranti soccorsi dalla nave Sea Watch 3.