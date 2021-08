Bonus rottamazione tv, le istanze dal 23 agosto

Scatta dal 23 agosto la possibilità di richiedere il bonus rottamazione tv per l'acquisto di televisori compatibili con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terreste Dvbt-2/Hevc Main 10.

A darne notizia è il Mise.

Il decreto firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e contiene anche il modulo per richiedere l'incentivo.

Il bonus consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto, fino a massimo di 100 euro e non ha limiti di Isee. E' cumulabile con il vecchio incentivo che rimane in vigore.