Evade e danneggia gli impianti elettrico e idrico del suo condominio

Aggravamento di misura cautelare emesso dalla Corte d’Appello di Catania a carico di un 33enne di Siracusa.

L’uomo, che si trovava temporaneamente agli arresti domiciliari per le sue condizioni di salute, domenica scorsa dopo essere uscito arbitrariamente dall’abitazione, aveva danneggiato gli impianti elettrici ed idrici nonché una statua, del cortile del condominio in cui risiede.

Da qui la decisione del giudice di rispedirlo in carcere.

L’uomo è stato pertanto trasferito nuovamente nella casa circondariale ci Cavadonna.