Covid, a Rosolini contagi sempre più su: rischia di diventare "zona ad alto rischio"

Non si arresta la crescita dei contagi in provincia di Siracusa e il Comune a destare maggiori preoccupazioni è Rosolini.

Ieri, ultimo dato disponibile, i positivi attuali sono saliti a 184 con 18 nuovi positivi in sole 24 ore con un ricovero ordinario e uno in terapia intensiva.

Il tasso di incidenza è schizzato a circa 400 per 100.000 abitanti. Eppure non c'è ancora alcun provvedimento da parte della Regione.

Ricordiamo che dal 4 agosto sono state stabilite quattro fasce di rischio in base al numero di contagi associato alla percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale e a Rosolini anche il dato della popolazione vaccinata non è buono: è pari al 58%, sotto la soglia del 70% indicato dai nuovi parametri. Il rischio della zona rossa è al momento elevato. Manca solo il provvedimento formale della Regione che ancora non è arrivato, nonostante i numeri siano allarmanti.

In generale è però tutta la Sicilia a rischiare: la crescita dei contagi rallenta ma non si ferma, mentre salgono il numero dei decessi e le ospedalizzazioni sempre più preoccupanti. L'Isola rischia di diventare una delle prime regioni a passare in zona gialla.