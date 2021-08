Weekend da bollino nero: traffico intenso

Giornata di traffico intenso in tutta Italia. In Trentino-Alto Adige elevato afflusso di turisti dal Nordeuropa diretti alle spiagge italiane e non solo.

Sull'autostrada del Brennero in direzione sud tra il Brennero e Vipiteno per ora ci sono 2 km di coda per traffico intenso. Sempre in direzione sud tra Bressanone e Rovereto Nord a tratti rallentamenti e code per traffico intenso. Rallentamenti si segnalano anche in direzione nord, per il rientro dei turisti.

In Calabria è di oltre tre ore l'attesa agli imbarcaderi per la Sicilia di Villa San Giovanni.

All'aeroporto di Fiumicino i Terminal 3 ed 1, la cui area check-in ieri è stata riaperta dopo 17 mesi di stop per l'emergenza Covid, sono caratterizzati da un sostenuto e costante flusso di vacanzieri.

Si stimano, da oggi, quindi un weekend ed una prossima settimana segnati da un buon trend di partenze e di arrivi di turisti.

Scrupolosi i controlli delle forze dell'ordine, con pattuglie fuori e dentro le aerostazioni, anche con l'ausilio delle unità cinofile.