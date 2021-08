Siracusa, Matteo Melluzzo testimonial dell'Avis comunale. VIDEO

Il giovane atleta siracusano Matteo Melluzzo, secondo ai campionati assoluti di atletica leggera nei 100 metri e medaglia di bronzo agli Europei under 20 di Tallin, testimonial dell'Avis comunale di Siracusa. Un'iniziativa che vuole rilanciare il messaggio della necessità di donare il sangue rivolto soprattutto ai giovani, in particolare in un periodo come quello estivo, in cui si registra ogni anno un calo sensibile delle donazioni.

Matteo, oltre che uno sportivo di prim'ordine, è un donatore del sangue, avendo cominciato a farlo non appena ha compiuto i 18 anni, evidenziando l'importanza di fare un gesto di attenzione verso chi ha bisogno. A presentare questa mattina l'iniziativa nella sede dell'Avis comunale di Siracusa c'erano il presidente, Robert Fortuna, il vicepresidente vicario Michele Bianca, Dario Genovese, direttore del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Asp 8.

Per vedere il VIDEO CLICCA QUI