Eurovision 2022, Palazzolo supera la prima selezione: è nella short list della Rai

Palazzolo supera la prima selezione Rai per l'assegnazione dell'Eurovision 2022.

Dalle 17 città che avevano manifestato l'interesse ad ospitare la manifestazione canora , solo 11 sono state ammesse nella shortlist.

"Una realtà - commenta orgoglioso il sindaco Salvatore Gallo - che nella sua caparbietà ha superato importanti città come Firenze e Trieste e rimane in gara con altri 11 importanti centri. Sognare non costa nulla per noi va già bene così".