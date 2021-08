Siracusa, ladri di ferro sorpresi a rubare al dismesso centro commerciale di contrada Spalla

E' di 3 denunciati e di una notifica di aggravamento della pena l'attività di controllo del territorio effettuata ieri dalla polizia nel comune capoluogo. Le denunce sono scattae in momenti diversi e per motivazioni diverse: il primo caso riguarda due siracusani (32 anni uno e 25 l'altro) sorpresi nel centro commerciale di contrada Spalla da anni abbandonato, armati di grimardelli, chiavi esagonali, cacciaviti, uno scalpello e alcune chiavi inglesi, con cui stavano smontando pezzi di ferro. L'accusa è di tentato furto di materiale ferroso e possesso ingiustificato di grimaldelli. L'altra denuncia riguarda un siracusano di 48 anni accusato di ricettazione. A casa dell'uomo, nel corso di una perquisizione eseguita sulla scorta di un decreto emesso a suo carico dalla Procura della Repubblica di Siracusa, è stato ritrovato un cellulare di ultima generazione che era stato rubato. Infine gli agenti della squadra mobile hanno eseguito una misura di aggravamento, emessa dall’Autorità giudiziaria aretusea, nei confronti di un siracusano di 22 anni il quale, per quanto fosse agli arresti domiciliari (era stato arrestato a febbraio per porto di arma clandestina, ricettazione e detenzione di munizionamento), nel corso dei rituali controlli è stato sorpreso a violare la misura cui era sottoposto. Da qui il provvedimento di traduzione in carcere. Il 22enne è stato condotto nella Casa Circondariale di Cavadonna.