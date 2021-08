Vandali in azione all' Arenella. Divelta la passerella per disabili

Vandali in azione all'Arenella. Ignoti hanno divelto la passerella per disabili che prima della fine di luglio erano state installate dall'amministrazione comunale in 4 spiagge del capoluogo: alla spiaggia libera dell'Arenella, alla spiaggetta Aretusa, allo Sbarcadero Santa Lucia, a Fontane Bianche nei pressi del Lido Camomilla, nell'ambito del progetto dell'associazione Astrea per Democrazia partecipata.

L'indignazione del sindaco Italia che sui social ha denunciato l'accaduto scrivendo: "Se pensate che questi gesti ci scoraggino, non avete capito!

Chi compie tali azioni, offende soltanto se stesso".

Pioggia di commenti sul post con un filo comune: il sentimento di vergogna per chi ha compiuto un gesto così ignobile.

La passerella, intanto, è già stata rimessa a posto così da non compromettere l'accesso al mare per tutti.