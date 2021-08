Avola, tentata estorsione alla madre: in manette un 53enne

E' terminata con le manette ai polsi di un 53enne una ennesima vicenda di ordinario degrado. Una vicenda che si consuma ad Avola, a casa di una donna anziana il cui figlio, ancora una volta, l'aveva raggiunta per ottenere da lei del denaro. L'anziana però non era nelle condizioni di soddisfare la richiesta del figlio che, a fronte del diniego materno, non ha esitato ad alzare i toni della voce e ad assumere atteggiamenti aggressivi. A quel punto è stato lanciato l'sos al 113 e sul posto è stata mandata subito una pattuglia del commissariato. Dopo aver constatato la situazione, uno degli agenti sul posto ha provato a farlo allontanare allontanare ma ha dovuto fare i conti con l'aggressività dell'uomo che o ha malamente spintonato. A quel punto è scattato l'arresto: per il 53enne è stato disposto il domicilio coatto.